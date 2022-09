GB Viaggi a TTG Travel Experience: focus su inverno e incoming

14:09

GB Viaggi torna a TTG Travel Experience. Per il quinto anno consecutivo l’operatore presenzierà alla manifestazione di Italian Exhibition Group, in scena dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini, per presentare le novità di prodotto della programmazione 2022/2023 e i nuovi accordi incoming.

Al Padiglione C3 - Stand 152, l’azienda avrà, inoltre, modo di confrontarsi con le aziende del turismo organizzato, tra cui adv e albergatori. “È un piacere confermare la nostra presenza al TTG di Rimini anche quest’anno – dichiara in una nota Domenico Stefanelli, direttore commerciale – per continuare a confrontarsi positivamente con tutti i colleghi, i partner, i fornitori e cercare insieme soluzioni concrete alle esigenze quotidiane di ogni viaggiatore. La fiera è un’opportunità per presentare le tante novità di prodotto e di servizi”.

Nel corso della tre giorni di Rimini, l’operatore lancerà la programmazione invernale, che vedrà arricchita l’offerta di hotel sia in montagna che all’estero.



Ampliato anche il portfolio di strutture ricettive specializzate nel prodotto benessere e nei tour organizzati. Ma la novità principale riguarderà l’incoming: “Stiamo lavorando – anticipa Stefanelli - per chiudere importanti accordi di collaborazione che agevoleranno le vacanze di molti stranieri che hanno il desiderio di visitare l’Italia almeno una volta nella vita”.