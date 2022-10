12:00

“Si ritorna a votare anche nel mondo del turismo. Nei prossimi giorni i soci di Astoi dovranno infatti eleggere il nuovo presidente”. Nel nuovo numero di TTG Magazine, da oggi in distribuzione e online nella digital edition, il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista fa il punto sui possibili scenari che determineranno il futuro dell’associazione, che si appresta a rinnovare i vertici.

Pubblicità

Pier Ezhaya si ricandida

In lizza per la riconferma il presidente uscente. “Al momento alcuni rumors di mercato danno per certa la ricandidatura di Pier Ezhaya, attuale presidente. Uno che comunque è stato capace di gestire in modo efficace gli anni della pandemia Covid più dura. Tra ristori che andavano e venivano e politici distratti. Ezhaya si è visto costretto nelle ultime stagioni a cambiare pelle in modo inaspettato per cercare di lavorare con l'intera filiera del turismo”… (continua a leggere nella digital edition)