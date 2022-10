Idee per Viaggiare: una nuova sede e focus sulla formazione con l’ingresso in Act

14:05

Idee per Viaggiare torna in pista con una serie di attività che culmineranno con la partecipazione a TTG Travel Experience. Si comincia con l’Unconvention, un format per i 250 agenti di viaggi e le oltre 50 aziende partner invitati che esula dalle convenzioni. Il leit motiv è ‘La Strada’: quella fatta, con perseveranza e ottimismo, e quella da fare. La Strada che ha portato ad avere un incremento del 50% di volumi rispetto al 2019 e una ventina di nuove risorse umane. La Strada da percorrere con fiducia, forti dei nuovi prodotti che arrivano dopo aver acquisito il brand Marcelletti.

Il ceo Danilo Curzi ha spiegato “La Unconvention tratterà metaforicamente la Strada. La strada percorsa in anni di presenza sul mercato, la strada che non ha fatto spegnere i motori nemmeno nei periodi più difficili, la strada all’orizzonte, che ora è più lineare e consente di premere l’acceleratore”.



Aggiunge Roberto Maccari, cofondatore: ”Essere credibili richiede tanta serietà. Per fare un’attività professionalmente di livello dobbiamo essere pazienti, onesti, spesso critici con noi stessi, sapendo contestualizzare le numerose analisi che ne scaturiscono”.Gli fa eco Stefania Fusacchia, cofondatrice, che si ispira all’insegnamento del Dalai Lama a seguire sempre le 3 R: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni.



La Unconvention 2022 inaugura la nuova sede romana (nella foto) che sorge ad angolo tra via dei Magazzini Generali e via Acerbi, composta da quattro piani fuori terra e due soppalcati oltre ad un’autorimessa.



Durante la Unconvention è stata annunciata la partecipazione societaria dell’operatore in Act, Accademia Creativa Turismo. Questa novità nasce da un’esigenza dettata dalla situazione attuale di mercato del lavoro, dove la formazione nel settore del turismo spesso non è allineata con le reali esigenze delle aziende.

Idee per Viaggiare ha perciò pensato di creare un progetto per valorizzare e migliorare la formazione nel nostro settore proprio con Act.



La nuova Act by Idee per Viaggiare sarà ancora guidata da Maurizio Di Marco. “Sentiamo spesso dire che il nostro mercato ha carenza di figure professionali specializzate – spiega Curzi -. Il post pandemia ha acuito ancor di più questa necessità in quanto il ritorno verso i normali flussi operativi ha comportato la ricerca di posizioni specializzate, in ambito alberghiero, tour operating e agenziale. Investire in modo così importante nel mondo della formazione fa parte di un percorso che è nella nostra natura e ci rappresenta pienamente. Per certificare poi il nostro interesse e coinvolgimento su questa nuova progettualità, Act by Idee per Viaggiare avrà il quartier generale (nonché sede legale) all’interno della nostra nuova sede”.