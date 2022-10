Club Med anticipa l’estate: via alle vendite

11:21

Club Med gioca d’anticipo. Dopo aver registrato un incremento del 77% sulle prenotazioni per il primo semestre del 2023, l’operatore sceglie di spingere sull’advance booking, aprendo le vendite per la prossima stagione estiva e garantendo prezzi bloccati.



Club Med propone così tre giorni di offerte su tutta la programmazione. “Chi prenoterà durante questi tre giorni avrà il prezzo bloccato sulla vacanza – spiega in una nota Rabeea Ansari (nella foto), managing director Sud Europa e Mercati Emergenti -, vogliamo premiare la fiducia che i nostri clienti ci accordano”.

Il t.o. propone inoltre la formula Premium All Inclusive e, per le famiglie, bambini gratis fino a 6 anni non compiuti; riduzione del 50% dai 6 agli 11 anni; del 20% dai 12 ai 17 anni.



“Oggi più che mai vogliamo essere accanto ai nostri clienti, dedicando loro tutte le attenzioni che possiamo. Sappiamo quanto siano stati complessi questi anni tra la pandemia e la situazione globale. Per questo desideriamo che i nostri clienti possano concedersi la vacanza spensierata che meritano, senza dover pensare a nulla con la serenità di pensare in anticipo a cosa li rende felici e realizzarlo”, commenta Ansari.