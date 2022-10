Crociere: per il 2028 un giro d'affari da 15 miliardi di dollari

16:26

Un raddoppio nel giro di sei anni: è questa la proiezione del valore dell’industria crocieristica da qui al 2028 secondo una ricerca condotta da Grand View Research. Attualmente il giro d’affari generato si aggira intorno ai 7,5 miliardi di dollari che dovrebbero arrivare a oltre 15 nel 2028, a testimonianza di come il comparto possa diventare quello che meglio ha reagito allo stop causato dalla pandemia.

Grand View Research ha dichiarato che questo grado di crescita del mercato è marcatamente guidato dalla crescente popolarità delle crociere a tema che attraggono una vasta gamma di tipi di viaggiatori. La programmazione a bordo di interesse speciale offerta durante le crociere a tema probabilmente aggiunge ulteriore fascino al tempo trascorso in mare, in cima alle destinazioni.



A guidare il mercato sarà sempre il Nord America, che oggi detiene il 50 per cento del market share, esguito dall’Europa con il 25.