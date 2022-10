08:04

Cambiano le dinamiche nella prenotazione delle crociere, ma i numeri continuano a indicare un ritorno verso i numeri pre-Covid e uno spazio crescente per tutti i canali di venidta, favoriti dall'ingresso sul mercato di nuovi giganti del mare.

L’analisi riportata da Travel Weekly indica infatti una precisa tendenza confermata dalle principali compagnie di crociera e dagli agenti di viaggi stessi.

Norwegian Cruise Line Holdings ad esempio, prevede che nel 2023 le vendite dirette potrebbero superare le prenotazioni effettuate tramite agenzie di viaggi, ma riconferma la centralità della consulenza dell'adv nella vendita delle crociere.

Nel rendere noto il bilancio relativo al secondo trimestre dell’anno, il ceo del Gruppo Royal Caribbean, Jason Liberty, ha poi affermato che la società sta registrando un “numero record" di prenotazioni dirette, ma ha anche affermato che le agenzie di viaggi stanno generando prenotazioni superiori ai livelli del 2019.



Jody Venturoni, chief communication officer di Carnival, ha poi aggiunto la società ha registrato un aumento delle prenotazioni dirette, ma ha anche affermato che gli agenti di viaggi "rimarranno di fondamentale importanza per la nostra attività. La loro consulenza e il servizio personalizzato sono vitali per consigliare i clienti, specie se crocieristi per la prima volta, aiutandoli a trovare le giuste esperienze di crociera in base a preferenze, budget ed esigenze”.



Anche perché, ricordano le compagnie di crociera, se il canale diretto “può essere a basso costo, lo sono anche molte delle prenotazioni che produce”. Chi si affida all’acquisto diretto infatti è spesso concentrato sulla ricerca dell’occasione al miglior prezzo e non sulla qualità e sul valore aggiunto che solo gli agenti di viaggi possono garantire. Da qui gli investimenti continui e riconfermati per il futuro nella formazione del trade.