Thomas Cook smentisce: “Fosun non ci sta vendendo”

12:55

Fosun ancora alla ribalta. Come riportato da TTG Media infatti, Thomas Cook ha smentito le notizie secondo le quali il Gruppo cinese starebbe cercando di vendere l'azienda.

Fosun aveva acquisito il marchio Cook per 11 milioni di sterline nel novembre 2019, prima di rilanciarne l'attività come operatore online nel settembre 2020.



Un portavoce di Thomas Cook interpellato da TTG Media avrebbe sottolineato che "Fosun Tourism Group non ha intenzione di vendere Thomas Cook".



Secondo Sky News, Fosun starebbe "esaminando varie opzioni", inclusa la raccolta di capitali da un investitore esterno e nei prossimi mesi potrebbe valuutare la possibilità di vendere una partecipazione parziale in Thomas Cook. Nella prima metà del 2022, Thomas Cook ha registrato un aumento del 570% del volume d’affari.