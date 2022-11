Royal Caribbean, nel 2027 un nuovo Terminal a Miami: raggiunto l’accordo

08:00

Un nuovo attracco a Miami per le compagnie di Royal Caribbean. Il Gruppo ha raggiunto un accordo per la costruzione del Terminal G a PortMiami, che doterà Royal Caribbean International e Celebrity Cruises di un approdo esclusivo.



Secondo quanto previsto dall’intesa, riporta Travel Weekly, la contea di Miami anticiperà i costi di produzione della nuova infrastruttura - che sarà terminata nel 2027 -, spendendo fino a 325 milioni di dollari per la realizzazione del Terminal G e per il miglioramento dell’attracco Berth 10, che sarà completato nel 2028 e condiviso con Msc Crociere. Successivamente, Royal Caribbean Group dovrà rimborsare alla contea il 47% dei costi del progetto con interessi e costi di emissione.

Il Gruppo crocieristico manterrà l'esclusiva al Terminal G per 36 anni.