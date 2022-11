Star Clippers lancia la crociera del Rolland-Garros

15:03

Sulla scia del successo per il pacchetto proposto in occasione della Ryder Cup a Roma nel mese di settembre, che abbinava la possibilità di assistere alle gare con una crociera in Costiera amalfitana, Star Clippers lancia per il 2023 una proposta che unisce gli Open di tennis di Parigi con una crociera sulla Riviera.

L’esperienza, della durata di 10 notti a partire dal 31 maggio 2023, offre 3 giorni a Parigi pre crociera, che comprendono il 1 giugno i biglietti per assistere ai match, l’ospitalità in tribuna, l’accesso al rooftop del Rolland-Garros e un gift a ricordo della partecipazione, come riporta Travelmole.



Ci si trasferisce poi a Cannes, dove avrà inizio la crociera di 7 notti che toccherà l’isola d’Elba, Alghero in Sardegna, Aiaccio e Monaco-Montecarlo.