di Isabella Cattoni

08:04

Torna la voglia di destinazioni a lungo raggio e Alessandro Simonetti (nella foto), titolare di African Explorer e World Explorer, conferma che non si sarebbe aspettato di arrivare nel 2022 a “ripetere i numeri ottenuti nel 2019, con un risultato soddisfacente anche sul fronte della marginalità”.

Certo, il bilancio del manager, che chiuderà l’anno finanziario al 31 dicembre, tiene conto di un aumento dei ricavi dovuto anche all’incremento dei prezzi e allo sfavorevole cambio con il dollaro, ma la fiducia in un 2023 stabile rimane. “Indubbiamente, l’effetto rimbalzo causato da mesi di forzato stop c’è stato, ma si tratta di un trend positivo destinato a durare. Semmai l’anno prossimo vivremo una fase di assestamento dei numeri, ma non di contrazione”.



Intanto, a trainare l’inverno c’è la forte ripresa dell’Africa, continente sul quale African Explorer è fra i leader indiscussi. In parallelo, Simonetti sta investendo molto anche su World Explorer, marchio di casa che raggruppa le altre destinazioni del mondo, con un focus particolare in questo periodo su Oceano Indiano e Oriente.



“Regine del 2022 sono state Namibia e Sudafrica, grazie anche al cambio favorevole. Per il 2023, ritengo che otterremo grande soddisfazione da Kenya e Tanzania, Uganda, ma anche Maldive, Bali e India".



Sul fronte del prodotto, “Abbiamo deciso di razionalizzare l’offerta, concentrandoci sui due brand African Explorer e World Explorer proprio per poter offrire il ventaglio più ampio possibile di proposte sulle destinazioni che conosciamo e programmiamo in ottica tailor made. Fra le ultime novità, il rilascio dei due siti relativi ai due brand e l’incremento dei promotori, andando a coprire anche nuove aree della Penisola”.



Il 2022 che va chiudendosi “Meglio delle aspettative” impone infine una riflessione sul 2023. "Dovremo lavorare su organizzazione e programmazione, anche se va detto che nell’ultimo periodo la curva del booking va allungandosi e sta riprendendo dinamiche tradizionali”.