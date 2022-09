African Explorer e World Explorer: nuovi loghi e nuova organizzazione

12:55

Un cambio di loghi che si unisce a una riorganizzazione nella presentazione del prodotto. African Explorer sarà affiancato da World Explorer, in cui confluiranno le diverse denominazioni geografiche (Sea Explorer, Asia Explorer, Sudamerica Explorer, Australia Explorer).

"La necessità di dare, anche visivamente, omogeneità e unità - si legge nella nota dell'operatore - nasce dall’esigenza di far percepire al comparto turistico italiano non solo l’ampia gamma di offerta di World Explorer, oggi in grado di raggiungere gran parte del mondo, ma anche, se non soprattutto, quei valori di base che da 50 anni hanno collocato African Explorer tra i più solidi esperti di Africa".



World Explorer può contare su un team dedicato, che propone viaggi in diverse destinazioni: Bali, Indonesia, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Laos, Singapore, Filippine, India, Nepal, Giappone, Hong Kong, Cina, Korea del Sud, Mongolia, Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, Fiji, Nuova Caledonia, Stati Uniti, Canada, Messico, Sud America, Maldive, Mauritius, Seychelles, Oman, Emirati, Arabia Saudita, Turchia, Israele, Grecia e Italia.



“È stata un’estate, quella che si è appena conclusa, di deciso rilancio - afferma Alessandro Simonetti, titolare del gruppo -. Abbiamo lavorato moltissimo e siamo tornati a portare i nostri clienti in Africa e in numerose altre parti del mondo". E aggiunge: "Era giunto, quindi, il momento di segnare, anche visivamente, un passaggio tra un prima, vessato dalla crisi pandemica che ci ha quasi messo in ginocchio, e un dopo, che per noi inizia oggi, con un nuovo look e una più netta definizione del nostro prodotto: da un lato la nostra storia, ovvero African Explorer, e dall’altro il nostro futuro prossimo, World Explorer”.