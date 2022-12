CaboVerdeTime, al via la campagna invernale

15:11

CaboVerdeTime dà il via a un’importante campagna di comunicazione, che avrà tra i principali punti strategici la Stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su 3 maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie.

Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di due ore e un volo di sei ore, è la meta perfetta per vivere una vacanza al caldo, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.



Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite QR Code.



Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli.

Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni che attualmente, in particolare, coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort. Attiva anche una promo per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana.



L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì.

“Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala nazionale e internazionale. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera con una campagna importante, declinata su piazze significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”, commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite.