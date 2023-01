Go World Universe lancia il viaggio virtuale nello spazio

15:55

I turisti del futuro che non si accontentano dei viaggi terrestri hanno ora la possibilità di vivere l’ebbrezza del viaggio nello spazio. Go World Universe offre infatti la possibilità di partecipare a una missione microgravitazionale, camminando in gravità lunare e galleggiando in assenza di peso come dei veri astronauti.

Artefice del progetto Ludovico Scortichini, presidente di Go World, che propone l'addestramento in Florida, accompagnati da un team di esperti aerospaziali italiani, presso il Kennedy Space Center.



La squadra sarà capitanata da Carlo Viberti e al termine della formazione, fra i razzi del programma Apollo e le nuove capsule spaziali della Nasa e di Space X, si prenderà parte ad una missione a bordo di un velivolo appositamente modificato in sinergia con la Nasa per eseguire voli in assenza di gravità.



Il viaggio inizia da Miami, a South Beach e successivamente si procede verso le Everglades.



All'arrivo a Cape Canaveral l’addestramento presso lo SpaceLand Camp del Kennedy Space Center durerà due giorni, in siti autorizzati dal Nasa Ksc, fino ad arrivare alla missione in gravità lunare e marziana. Indossare divisa microgravitazionale e partecipare ad attività da fantascienza, svolte da SpaceLand , galleggiando a gravità zero, sarà un’esperienza indimenticabile. L’avventura terminerà con un ‘Re-Gravitation Party’ con conseguente consegna dei diplomi targati SpaceLand.



Finita l’esperienza aerospaziale si ritornerà a Miami per un tour della città, per poi, infine, raggiungere Key West.