08:04

Il Gruppo Nicolaus affronta la stagione estiva con una mole importante di investimenti, specchio di un prodotto in costante ampliamento. Saranno infatti disponibili 23 Nicolaus Club, di cui 3 Prime, e 10 resort Valtur, suddivisi tra i 5 club Valtur, i due Valtur Escape e l’Italian Lifestyle Collection del Valtur di Cervinia.

Oltre 300, inoltre, le strutture generaliste a marchio Raro e Turchese nel mondo e più di 80 quelle generaliste del Mare Italia.



Guardando da vicino il prodotto, per ciò che concerne Valtur, oltre alla consolidata programmazione estiva del marchio si mette in evidenza la novità in arrivo del Valtur Sharm el Sheikh Laguna Vista. Prosegue anche per l’estate la programmazione delle new entry invernali: la linea Valtur Italian Lifestyle Collection, con all’interno il nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e i Valtur Escape Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa e Valtur Mauritius Long Beach.



Sette importanti novità in casa Nicolaus Club sia in Italia che all’estero: in Sardegna, Nicolaus Club Quattro Lune, a Cala Liberotto; in Basilicata, è in arrivo il Nicolaus Club Magna Grecia Resort, a Metaponto; a Rodi, il Nicolaus Club Kiotari Miraluna; a Sharm el Sheikh, sono in arrivo il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort e il Nicolaus Prime Sunrise Remal Beach; a Marsa Alam, il Nicolaus Club Three Corners Beach; a Palma di Mallorca, è in arrivo il Nicolaus Club Sol Barbados.



“Prendendo in considerazione la programmazione, il fattore che ci dà maggior soddisfazione, oltre alla qualità, è la capacità di coprire sia aree geografiche diverse che differenti segmenti di mercato. Crediamo che sia importante presidiare ambiti differenti ed essere in grado di interfacciarsi in modo convincente con più target. Come è nelle nostre corde, ingenti le risorse dedicate anche al piano trasporti che si moltiplicano con le opzioni del dynamic packaging, pensate anche per uscire dalla logica dei multipli settimanali” commenta Gaetano Stea (nella foto), direttore prodotto del gruppo Nicolaus.



Il Gruppo sceglie poi di continuare a sostenere la partnership con le agenzie di viaggi: il nuovo accordo commerciale 2023 prevede per l’intero canale trade una remunerazione minima che parte dal 12% fino al 31 marzo. Inoltre, per sostenere al meglio le vendite della stagione estiva 2023, già aperta in ottobre con la campagna ‘Crazy Days’, prosegue l’incentivazione delle vendite con la campagna Early Booking per i marchi Nicolaus Club e Valtur.

“La scelta di premiare un inizio anno commerciale che ci auguriamo brillante per tutto il trade dimostra, ancora una volta, l’importanza delle agenzie di viaggio quali partner prioritari per il nostro Gruppo. Per sostenerle nelle perfomance, lanciamo un advance booking molto concreto che va nella direzione del new normal” conclude Isabella Candelori, direttore commerciale del gruppo.