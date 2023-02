09:54

Le difficoltà nel rinnovare o ottenere il passaporto non sfuggono nemmeno ai tour operator, che rischiano di perdere preziose prenotazioni proprio per il problema del rilascio del documento in tempi accettabili.

Così Veratour cerca di fare di necessità virtù e su Facebook si appella a quanti non hanno il passaporto: “Sono senza passaporto, non posso viaggiare” – recita il post, che prosegue - Luogo comune che preclude luoghi non comuni, splendide località di mare in cui, invece, si può viaggiare anche senza passaporto. La sola carta d’identità si trasforma in un passepartout che apre le porte di mete turistiche paradisiache. Ma nello specifico, dove si può viaggiare senza passaporto?”.



Il t.o. fa poi un elenco delle destinazioni della programmazione Veratour che possono essere visitate con la sola carta d’identità, citando Egitto, Tunisia, Baleari, Canarie e Grecia.

Un modo inconsueto per incentivare le prenotazioni e correre ai ripari per arginare un problema che sta interessando l’intero comparto turistico italiano. I.C.