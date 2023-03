Guiness Travel: tutte le novità per gli itinerari 2023

08:00

La new entry Tunisia, nuovi itinerari per il Nord Africa e un tour attraverso l'India meno nota. Sono queste alcune delle novità presentate da Guiness Travel per il 2023.

Il tour operator ha presentato l'offerta per l'anno, con itinerari validi fino a marzo del 2024. Un totale di 225 itinerari con 100 tour programmati in Europa e 50 in Italia, oltre a 75 negli altri continenti.



Tra le novità, un terzo itinerario in Egitto con una crociera 5 stelle sul Nilo. E ancora, un nuovo tour in Marocco attraverso le città imperiali e, come accennato, la new entry Tunisia.



In Africa australe la Namibia viene potenziata con un secondo tour. In Medio Oriente viene annunciato un combinato Israele-Giordania, oltre a un nuovo tour in Oman.



Per l'Estremo Oriente, si segnalano un itinerario in India attraverso il Kerala e una soluzione per scoprire Bali tra cultura e svago.