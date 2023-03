11:53

Sono 250 su 1.430 totali a livello globale i posti disponibili per lavorare in Club Med nel corso della prossima estate nell’area del Sud Europa. Attualmente sono disponibili diverse posizioni in vari resort del Vecchio Continente situati in posti di mare e di montagna, nel settore alberghiero e della ristorazione, dell'assistenza all'infanzia, dello sport, del benessere, dell'arte e dell'intrattenimento, delle vendite o delle professioni di supporto.



I dettagli

Il 40 per cento dei profili è destinato ai resort balneari e al veliero a 5 alberi, il Club Med 2, e il 60 per cento ai resort di montagna. “Tutti questi incarichi sono aperti per gli appassionati con o senza diploma, in base al ruolo – si legge in una nota dell’azienda -. Per scoprire tutte le offerte e saperne di più sui ruoli richiesti basta collegarsi al sito www.ClubMedJobs.com. Le offerte sono pubblicate online progressivamente e aggiornate nel corso della stagione”.