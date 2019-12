Deutsche Bank: il 2020 sarà l'anno di Iag, Ryanair e Wizzair

14:19

Secondo gli analisti di Deutsche Bank, il 2020 sarà un anno positivo per Iag, Ryanair e Wizzair. In base alle previsioni dell'ente bancario riportate da Preferente, infatti, la domanda di voli supererà notevolmente l'offerta per la prossima estate e anche la Brexit sembra avviata lungo un percorso definito.

Previsioni positive

Iag, Ryanair e WizzAir dovrebbero registrare nel corso dell’estate 2020 ingenti profitti. La banca tedesca ritiene che queste tre compagnie rappresentino gli attori più interessanti all’interno dell’attuale scacchiere dell’aviazione europea. Se la domanda di voli supererà di molto l'offerta anche i prezzi aumenteranno, con benefici a cascata sui ricavi.



Richieste di voli in aumento del 4 per cento

Nel 2019, la crescita della domanda di voli in Europa si è mantenuta su livelli pressoché costanti, segnala sempre Preferente. Ma entro il 2020 si prevede un aumento fino al 4 per cento, che abbinato al problema B737Max significherà una forte discrepanza tra domanda e offerta.