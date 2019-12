Italo, debutta oggi l’orario invernale: le novità

14:57

Prende il via oggi il nuovo orario invernale di Italo. La programmazione del vettore ferroviario vede l’introduzione di 18 ulteriori collegamenti che porteranno a quota 116 i viaggi giornalieri entro i primi mesi del 2020.

Sulla direttrice Roma-Milano, con 10 nuovi servizi no-stop, salgono a 32 i collegamenti diretti (uno ogni 30 minuti nelle ore di punta), con un’offerta cresciuta di più del 50% rispetto al 2018. Le nuove partenze sono fissate alle 6.30, 14.05 e 20.05 dalla Capitale e alle 6.45, 14.15 e 18.45 dal capoluogo lombardo.



Le altre novità

In Veneto Italo ha aggiunto 4 nuovi collegamenti Milano-Venezia, 2 ulteriori servizi Roma-Venezia e 2 nuovi Roma-Verona. Bologna arriva a 49 servizi al giorno con Milano e 81 con Roma; mentre per quanto riguarda il Meridione, il nuovo schedule prevede 6 nuovi no stop Milano-Napoli (per un totale di 44 viaggi quotidiani fra le due città), 10 nuovi viaggi Torino-Napoli (per un totale di 23 servizi giornalieri) e il raddoppio della Torino-Salerno (da 4 a 8 al giorno).



Servizi on-board

Altre novità riguardano poi i servizi on-board: debutta oggi il servizio di colazione sui treni no stop Roma-Milano in Prima.



Rinnovato, inoltre, il programma Italo Live, che oltre a una nuova veste grafica presenta le Giftbox, offerte riservate esclusivamente ai viaggiatori Italo dai partner della società. Fra le altre novità del portale di bordo c’è la sezione Video Tutorial, in cui si può trovare una raccolta di webinar dedicati al mondo business; la sezione Culture contenente una raccolta di articoli e approfondimenti su tematiche che spaziano a 360 gradi; e la sezione Italo Go, dalla quale consultare tutte le partnership (AppTaxi, Booking.com e altri). I viaggiatori Italo possono infine richiedere il codice per 1 mese di Serie TV e Show di Now Tv.