Alitalia, meno di 100 aerei nella flotta: a rischio l’offerta di collegamenti

10:48

Era uno dei nodi principali dei conti di Alitalia: il leasing e gli aerei in flotta. E ora la compagnia potrebbe vedersi ridurre il parco macchine. Il vettore ha iniziato l’anno con 113 aeromobili, già 5 in meno rispetto al 2017; di questi, 72 sono in leasing. Ora i contratti stanno scadendo e Alitalia potrebbe trovarsi a dover gestire il proprio network con una flotta sotto le 100 unità, secondo un’analisi del Corriere della Sera. In altri termini, il vettore potrebbe trovarsi a operare con lo stesso numero di aerei di 30 anni fa.

Le conseguenze potrebbero arrivare tra non molto. E, sempre secondo quanto riporta il sito del quotidiano, potrebbero riguardare le rotte e l’offerta sul mercato.



Scendendo nel dettaglio, i contratti in scadenza riguardano 4 A320 e 2 A321, impiegati sui voli di corto e medio raggio, oltre al B777-300er e a 2 A330, per le rotte intercontinentali.



Il tema sarebbe dovuto essere al centro di una serie di incontri con i precedenti commissari, insieme alla questione degli slot di Heathrow affittarti da Etihad. Ma poi il cambio di scenario aveva fatto saltare tutto.