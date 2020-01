Condor volerà da Berlino a Olbia nella prossima stagione estiva

15:07

C’è anche la novità del collegamento su Olbia nelle nuove rotte che Condor opererà nella summer 2020 dall’aeroporto di Berlino Schönefeld.

Il vettore posizionerà un A320 sullo scalo tedesco per avviare una serie di collegamenti in chiave leisure verso alcune destinazioni del Mediterraneo. Per quanto riguarda il Costa Smeralda, il volo avrà una frequenza bisettimanale con partenze il mercoledì e la domenica.



Tre rotte a testa invece per Grecia e Canarie: nel primo caso si tratterà di voli su Heraklion, Rodi e Samos (il primo due volte alla settimana, gli altri due una), mentre sulle Canarie si volerà verso Gran Canaria, Fuerteventura e Tenerife (tutti bisettimanali). Anche per questi collegamenti i passeggeri potranno usufruire della classe business che la compagnia ha appena inserito nelle tratte e corto medio raggio.