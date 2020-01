Tensioni in Medio Oriente: le compagnie cambiano le rotte

15:26

Dopo l’annuncio che la Faa ha diramato il divieto di sorvolo per i vettori Usa su alcune aree del Medio Oriente in seguito alle tensioni delle ultime ore, anche per le compagnie al di fuori degli Stati Uniti annunciano una serie di modifiche ai collegamenti.

Tra queste Air France che, come riporta corriere.it, ha annunciato di aver sospeso tutti i voli sugli spazi aerei iraniano e iracheno. Anche Lufthansa ha fatto altrettanto. E l’Agenzia federale russa ha consigliato alle compagnie di non sorvolare Iran e Iraq.



Qantas ha annunciato di aver modificato la rotta dei voli tra Londra e Perth. Ma l’elenco dei vettori che precisano di aver cambiato le traiettorie per evitare le zone più calde si allunga con Malaysia Airlines, Eva Air, Singapore Airlines, Korean Air e China Airlines.



Per quanto riguarda, invece, Cathay Pacific, la compagnia precisa che, nell'ultimo anno, nessun volo ha sorvolato l'Iran o l'Iraq. "Non ci saranno voli Cathay Pacific che sorvolano l'Iran e l'Iraq fino a nuovo avviso - aggiunge la nota del vettore -. Esaminiamo in modo proattivo le zone più problematiche per garantire che tutti i nostri voli siano al sicuro. Si tratta di un processo di valutazione in corso che prevede una revisione interna, nonché informazioni fornite da parti esterne".