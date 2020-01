12:26

Arriva la comunicazione ufficiale della sospensione della licenza al vettore Ernest, che partirà dalle 00:01 del 13 gennaio 2020, come già comunicato dall’Enac lo scorso 29 dicembre.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda che da mezzanotte e un minuto di lunedì 13 il vettore cesserà tutte le operazioni e quindi “invita i passeggeri in possesso di biglietti emessi dalla Ernest con data dal 13 gennaio 2020 in poi, a non recarsi in aeroporto e a contattare la compagnia aerea per ogni informazione” si legge nella comunicazione.



La compagnia, interpellata da TTG Italia, per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni.