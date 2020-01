Ernest Airlines, da lunedì la sospensione della licenza

10:05

Si avvicina la data fissata dall’Enac per la sospensione delle operazioni da parte di Ernest Airlines. Lunedì prossimo, 13 gennaio, salvo sorprese dell’ultimo minuto, diventerà operativa il blocco della licenza della compagnia aerea.

Interpellata da TTG Italia in merito a eventuali novità sul tema, Ernest ha preferito al momento non rilasciare dichiarazioni. Sul sito della compagnia continua a campeggiare il comunicato con il quale il vettore avvisa i passeggeri dello stop da lunedì prossimo.



Nella comunicazione sottolinea inoltre che “la nostra società sta attivando tutte le azioni mirate a ottenere la revoca dello stesso provvedimento. Intanto, in ottemperanza a quanto prescritto dall’Autorità si è proceduto a bloccare le vendite dei contratti di trasporto per tutti i voli a partire dal 13 gennaio”.