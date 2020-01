I trend del 2019 per Flixbus, fra intermobilità e rotte Nord-Sud

08:31

È arrivata a 500 città la rete di destinazione italiane connesse da Flixbus, che è riuscito in 5 anni a collegare la maggior parte dei capoluoghi di provincia senza trascurare i centri minori del Paese in linea con l’espansione perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle fermate si trova in comuni con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Fra le principali tendenze del 2019 in Italia, Flixbus evidenzia una crescita delle prenotazioni sulle rotte Nord-Sud, anche a seguito dell’attenzione rivolta, nel 2019, a Puglia, Calabria e Sicilia, che hanno beneficiato di un numero sempre maggiore di connessioni con i grandi centri tra cui Roma, Firenze, Bologna e Milano.



Sulle direttrici nazionali, la rotta che registra la crescita maggiore è Bari-Napoli, con un incremento del 65% rispetto al 2018, mentre un forte incremento hanno avuto i collegamenti verso gli aeroporti, ad esempio un +47% sulla Bologna-Malpensa o un +38% sulla Ancona-Fiumicino, complice anche l’attenzione all’intermobilità. Inoltre, crescono i passeggeri sulle tratte internazionali, in particolare sulla Milano-Zurigo (+55% nel 2019) e Torino-Lione (+72%).