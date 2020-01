Pioggia record a Dubai, in tilt l’aeroporto internazionale

13:58

È stata una domenica nel segno del caos per l’aeroporto di Dubai e per buona parte dell’Emirato. A mandare in tilt lo scalo è stato infatti un evento che da queste parti è raro, ma che quando si verifica assume connotazioni estreme.

La forte pioggia delle scorse 24 ore ha infatti provocato numerosi allagamenti, una mini alluvione che per l’aeroporto internazionale, come dimostra il video pubblicato da Corriere.it, si è tradotto in una giornata di forti disagi, con ritardi e cancellazioni nella programmazione.



A rendere ancora più complicata la situazione ci ha pensato un sistema fognario e di scolo della acque non adatto a condizioni di pioggia come quelle che si sono verificate ieri: la sabbia che si accumula, infatti, impedisce l’assorbimento dell’acqua, che quindi si accumula in superficie più velocemente.