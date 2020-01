Bologna, dalla summer i voli da Kiev di Jonika Airlines

15:35

Volerà anche a Bologna a partire dalla prossima estate una delle più giovani compagnie aeree dell’Ucraina, Jonika Airlines.

Il vettore con base a Kiev, che conta due aerei B737 in flotta, effettuerà un collegamento bisettimanale sul Marconi tra il 24 aprile e il 24 ottobre, con partenze il martedì e il venerdì. La rotta va ad aggiungersi a quelle già in programma sulla Grecia come voli di linea, mentre nel segmento charter opera anche su Turchia, Albania, Montenegro e Bulgaria.



Nella mission del vettore riuscire a operare con tariffe low cost ma con servizi gratuiti come i pasti a bordo e i bagagli.