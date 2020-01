Il nuovo colosso dei cieli entra in servizio: arriva il BelugaXl di Airbus

15:08

Il BelugaXl di Airbus è entrato in servizio. L’aereo che può vantare la più grande sezione trasversale di stiva di tutti gli aerei cargo esistenti ha fatto il suo debutto nel mondo dei trasporti commerciali. Il primo volo operativo è decollato il 9 gennaio con i primo dei 6 BelugaXl che opereranno al fianco dei precedenti BelugaSt ed entreranno in servizio tra il 2020 e il 2023.

Per comprendere le dimensioni reali del BelugaXl, basti pensare che può trasportare una sezione alare completa di un A350Xwb, mente il suo predecessore, il BelugaST, può ospitarne solo metà. Il nuovo aeromobile servirà proprio per il trasporto dei componenti degli aeromobili.



Il BelugaXl può trasportare fino a 51 tonnellate e dispone di un’autonomia di 4mila chilometri, ovvero 2.200 miglia nautiche.



“Come il BelugaSt - si legge in una nota di Airbus -, anche questo aeromobile sarà utilizzato su 11 destinazioni in Europa, consentendo ad Airbus di continuare a rafforzare le proprie capacità industriali e rispettare gli impegni presi”.