Enigma Alitalia sul prossimo numero di TTG

15:53

Tutto da rifare. Per Alitalia si riparte nuovamente da zero. La ricerca di una soluzione passa ora al nuovo commissario Giuseppe Leogrande e al direttore generale Giancarlo Zeni.

Dopo aver risolto la crisi di Blue Panorama nel 2017, portando il vettore nelle mani di Luca Patanè, i due si trovano nuovamente a lavorare insieme, ma la sfida, questa volta, ha un peso diverso e le azioni da mettere in campo sono di altra portata.



Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online nella digital edition lunedì 20 gennaio, il punto sulla nuova fase commissariale di Az e le prove che attendono Leogrande e Zeni per provare a risolvere, una volta per tutte, la crisi di Alitalia.