Liberty Lines incontra le agenzie per presentare la Otranto-Corfù

16:21

Dall’Italia alla Grecia in traghetto. Liberty Lines ha annunciato una serie di eventi dedicati alle agenzie di viaggi per presentare la linea Otranto-Corfù.

Pubblicità

“Si tratta del collegamento via mare più breve fra Italia e Grecia - riporta una nota della compagnia di traghetti -, meno di tre ore per coprire poco più di 80 miglia. Una linea di rilevanza strategica per il territorio salentino, che esalta il ruolo di Otranto come porto italiano più vicino alla Grecia”.



Il primo evento in programma si terrà il 29 gennaio a Bari, all’Hotel Villa Romanazzi, alle 13; alle 19,30 dello stesso giorno toccherà a Brindisi, con appuntamento al Palazzo Virgilio Hotel. Il 30 gennaio alle 13 sarà la volta di Lecce (Hilton Garden Inn) e alle 19.30 a Taranto, al Plaza Hotel.



“Corfù - evidenzia ancora la nota - diventa così un'isola a portata di week end, di gita in giornata. E l'aliscafo può fungere anche da transfer da e per uno degli aeroporti, come quello di Corfù, fra i meglio collegati del Mediterraneo durante il periodo estivo”.