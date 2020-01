09:51

È diventata operativa a partire da ieri la nuova policy bagagli di Norwegian, che di fatto diventa più restrittiva e onerosa per i passeggeri rispetto a quanto avveniva in passato.

Per tutti i nuovi biglietti acquistati ci saranno ora regole diverse a seconda della tipologia di tariffa. Per quella più bassa sarà possibile portare a bordo solamente un bagaglio a meno di peso inferiore ai 10 chilogrammi ma che possa stare solamente sotto il sedile davanti. Per potere posizionare il trolley nella cappelliera verrà richiesta una tariffa extra compresa tra i 5 e i 10 euro.



La tariffa superiore, LowFare+, consente di portare due bagagli a mano, ma in questo caso il peso combinato non deve comunque superare i 10 chilogrammi. Peso che sale a 15 chilogrammi per i biglietti Flex e Premium, valido anche per la Premium Flex, che in questo caso rimane però invariata.