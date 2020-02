S7 taglia il traguardo dei mille voli su Verona

14:48

Taglia il traguardo dei mille voli da e per Verona la compagni aerea russa S7. L’aeroporto scaligero si conferma così il principale punto di riferimento in Italia per il vettore, l’unico con collegamenti sia per Mosca sia per San Pietroburgo. Rotte che hanno consentito alla compagnia di trasportare sulla direttrice oltre 150mila passeggeri, con una crescita che nel 2019 è stata del 15 per cento.

“I collegamenti giornalieri per Mosca – spiega la compagnia in una nota - vengono rafforzati durante la stagione invernale con numerosi voli aggiuntivi durante i fine settimana. Lo scorso mese di dicembre, nelle date di maggior affluenza, S7 è arrivata ad operare fino a 5 voli diretti giornalieri per Mosca. A questi, si aggiungono i collegamenti diretti per San Pietroburgo che arrivano ad avere fino a 3 frequenze settimanali”.



Oltre a Verona S7 collega Mosca con altre 9 destinazioni in Italia: Roma, Pisa, Olbia, Cagliari, Napoli, Genova, Catania, Torino e Bari.