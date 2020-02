Air Transat, 'Vendita Flash' su Toronto e Montrèal

21:00

Fino al 18 febbraio 2020 Air Transat presenta la speciale Vendita Flash di tutti i voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia per Toronto e Montrèal per viaggiare da maggio a ottobre.

La compagnia aerea canadese opererà 19 voli diretti settimanali Italia-Canada da tre aeroporti italiani Roma, Venezia e Lamezia offrendo un ampio ventaglio di possibilità per raggiungere Toronto e Montréal.

Pubblicità

I dettagli

In dettaglio, Toronto & Montréal saranno collegate a Roma Fiumicino dall’11 aprile (sette voli diretti per Toronto e cinque voli diretti per Montréal a settimana); dal 2 maggio da Venezia ci saranno tre voli diretti per Montréal e due voli per Toronto a settimana. Infine, il 19 giugno da Lamezia sarà operativo un volo firetto settimanale per Toronto, che rappresenta l’unico collegamento diretto tra la Calabria e il Canada.