Boeing, gennaio senza ordini per la prima volta in oltre 50 anni

14:17

Per la prima volta in oltre 50 anni Boeing ha chiuso il mese di gennaio senza ordini. L’ultima volta che si è verificato un fatto simile per l’azienda risale al 1962, riporta Reuters.

Oltre al risultato negativo sul fronte delle vendite, il costruttore ha fatto sapere di aver consegnato solamente 13 aeromobili. Numeri distanti da quelli dell’anno scorso, quando Boeing, nel mese di gennaio, aveva messo a segno 45 ordini e consegnato 46 aerei.



La messa a terra del B737 Max, da un lato, e i ritardi nella realizzazione del 777x, dall’altro, hanno avuto pesanti ricadute sul piano delle vendite. Già lo scorso novembre, il costruttore ha registrato un forte calo degli ordini al Dubai Airshow.