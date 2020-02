Tap ancora in progressione, un gennaio da record

14:37

Partenza in quarta anche per il 2020 per Tap Air Portugal. La compagnia, reduce da un 2019 in forte crescita, apre l’anno con un incremento dei passeggeri a gennaio pari al 13,3 per cento per un totale di 1,23 milioni di pax.

Per rendere la misura della progressione, la compagnia ha evidenziato come nello stesso mese di 5 anni fa il numero di passeggeri fosse di 779mila unità: nel periodo in questione, quindi, il vettore ha avuto una progressione pari al 59 per cento.



“Il numero di passeggeri trasportati – aggiunge ancora il vettore - è cresciuto più dell'offerta, traducendosi in un miglioramento del 2,7% in termini di load factor, che si è attestato al 75,3%”.