08:01

Il trasporto areo italiano si ferma. Domani, 25 febbraio, per 24 ore i lavoratori del comparto incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Temi al centro dell’agitazione il momento complicato che sta vivendo l’industria dell’aviazione nella Penisola, la liquidazione di Air Italy e la partita, ancora tutta da decidere, di Alitalia.

In una nota congiunta le sigle sindacali hanno richiesto “un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia che abbia la finalità di riscrivere le regole del settore”.



Previsti altri stop

La manifestazione di domani, che paralizzerà il traffico dalle 00.01 alle 23.59, potrebbe essere solo la prima una lunga serie di mobilitazioni. “A questa mobilitazione seguiranno altre iniziative se non avremo risposte certe e veloci su Air Italy e sulle crisi delle aziende del settore, che comprende anche quella di Alitalia e di Ernest Airlines”. Serve, chiedono i sindacati, avviare una sede di confronto permanente sulle crisi del settore del trasporto aereo.



Gli avvisi per i passeggeri

Per far fronte alla giornata e limitare al minimo i disagi, alcuni dei principali scali italiani hanno provveduto a pubblicare avvisi online e sui canali social, invitando i passeggeri a consultare preventivamente lo stato dei voli prima di raggiungere gli aeroporti.