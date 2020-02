B737 Max, ancora problemi: serbatoi sotto indagine

15:15

Non finiscono i guai per il B737 Max. Mentre il ritorno nei cieli degli aeromobili di casa Boeing è slittato a giugno, le ispezioni per il rilascio delle certificazioni sono state ampliate.

Secondo quanto riporta sympleflying.com, Boeing avrebbe informato la Faa di aver trovato corpi estranei nei serbatoi degli aeromobili non ancora consegnati. Il problema sarebbe stato riscontrato in due terzi dei velivoli.



L'ispezione

I serbatoi dovranno perciò essere ispezionati e l’operazione richiederà fino a 3 giorni per mezzo. Un procedimento lungo, dal momento che i serbatoi dovranno essere completamente svuotati (anche dei vapori carburante) prima che possano essere stappati e puliti.



Le operazioni potrebbero portare a ulteriori ritardi nel processo di ricertificazione.



Nel frattempo, il costruttore ha informato i clienti in possesso di B737 Max, di avviare le opportune verifiche ai serbatoi.