Boeing, arriva il primo ordine del 2020: 20 Dreamliner per Ana

12:12

Arriva da All Nippon Airways una boccata d’ossigeno per Boeing. La compagnia aerea giapponese ha effettuato il primo ordine nel 2020 per l’azienda americana: per Boeing questo rappresenta un vero punto di svolta in un anno che si preannunciava come il più difficile della sua storia.

Secondo quanto riporta travelmole.com, Ana ha siglato un accordo che prevede un ordine fermo per 11 787-10 e un 787-9, oltre a un’opzione per altri 5 aeromobili. Ma la previsione del vettore è di acquistare fino a 20 Dreamliner.



L’ordine, precisa ancora il portale di informazione, rende Ana il più grande cliente dei Dreamliner. I 787-10 andranno a sostituire i Boeing 777 sulle rotte nazionali.