Trenitalia, il futuro si gioca sul servizio

10:07

Trenitalia ha inaugurato il 2020 sulla scia degli importanti investimenti annunciati dall'a.d. di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, alla fine dell'anno scorso. Fra le grandi sfide per il 2020, una delle principali è quella sull'estero.

"A metà anno entriamo come competitor sull'alta velocità Milano-Parigi. Ma siamo già in Gran Bretagna, Grecia e ci prepariamo per la Spagna" dice Battisti su TTG Magazine.



Importanti migliorie riguardano anche i servizi in Italia mentre è stata potenziata anche la frequenza dei collegamenti.



