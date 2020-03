10:16

American Airlines ha deciso di sospendere fino al 24 aprile tutti i voli su Malpensa. La scelta, si legge nella nota della compagnia, è dovuta al calo della domanda per i viaggi verso l’Italia, a seguito dell'aumento dei contagi da coronavirus.

“I voli per Milano – scrive il vettore - dovrebbero riprendere il 25 aprile. I nostri team stanno contattando direttamente i clienti interessati per soddisfare le loro esigenze, continuando a rivedere il programma di volo della compagnia aerea per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte”. Se necessario, fa sapere Aa, potrebbero essere apportate ulteriori modifiche all’operativo.



Rimborsi e riprotezioni

Per quanto riguarda le procedure di riprotezione e rimborso, la compagnia ha annunciato che, insieme alle agenzie di viaggi, provvederà a contattare direttamente i passeggeri.



Nel caso in cui i clienti scelgano di non riprenotare i voli cancellati potrà essere richiesto un rimborso completo sul portale di Aa, nella sezione 'refunds'.



Al momento non si registrano altre cancellazioni da parte di altre compagnie statunitensi.



La decisione di Delta

Anche Delta Air Lines ha deciso di sospendere i collegamento tra il Jfk e Malpensa. L'ultimo volo dagli States partirà domani, 2 marzo, mentre l'ultimo decollo da Milano è schedulato per il 3 marzo. Le operazioni, come precisa la compagnia in una nota, riprenderanno il 1 maggio.



"I voli giornalieri della compagnia aerea tra Roma e JFK e Atlanta continuano a essere operati come da programma" sottolinea ancora il vettore Usa.