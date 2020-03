Heathrow, la Corte d’Appello boccia la terza pista

19:29

Nuova puntata per il tormentone della terza pista di Heathrow. E questa volta si tratta di una bocciatura alla sua realizzazione che è arrivata direttamente dai giudici della Corte di Appello.

Il Tribunale ha quindi accolto le istanze presentate dagli ambientalisti, sostenuti dallo stesso sindaco di Londra Sadiq Khan, che aveva chiesto lo stop per motivi di inquinamento, sia acustico sia ambientale.



La sentenza non frena però i fautori del progetto terza pista, che hanno immediatamente annunciato il ricorso alla Corte Suprema, sostenendo che il progetto risulta in linea con il piano di raggiungimento delle emissioni zero da raggiungere entro il 2050.