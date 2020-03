Alitalia, rischio flop per la vendita: proposta solo da Efromovich

11:05

Il bando di vendita per Alitalia, con la scadenza fissata per il 18 marzo, rischia di trasformarsi in un flop annunciato. L’escalation legata all’istituzione della zona arancione in tutta Italia, ultimo tassello di una drastica riduzione dell’operativo sia da parte di Alitalia sia del resto dei vettori, sta mettendo a serio rischio il tentativo di trovare un compratore.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore di oggi, al momento sul tavolo del commissario Giuseppe Leogrande sarebbe arrivata solamente la manifestazione di interesse da parte del magnate sudamericano German Efromovich, che si sarebbe dichiarato interessato a tutto il pacchetto in vendita, quindi le divisioni aviation, manutenzione e handling.



Per quanto riguarda invece gli altri nomi che negli ultimi tempi sono circolati intorno a quello di Alitalia, da Lufthansa a Delta, la situazione attuale fa ritenere poco probabile che possano avventurarsi un un’acquisizione.