Lufthansa: scure sui voli anche nel mese di aprile

15:53

Saranno 23mila i voli cancellati dalle compagnie del Gruppo Lufthansa tra il 29 marzo e il 24 aprile in aggiunta alla revisione dell’operativo già messo in atto nelle scorse settimane.

Una misura parziale in quanto, spiega il Gruppo, “ulteriori cancellazioni sono previste nelle prossime settimane: gli adeguamenti dell'orario dei voli per il periodo successivo al 25 aprile saranno effettuati in un secondo momento”.



Gli adeguamenti riguardano principalmente l'Europa, l'Asia e il Medio Oriente. “Nelle cancellazioni – prosegue la nota - si farà attenzione a garantire che tutte le destinazioni in tutti i continenti siano raggiungibili con una compagnia aerea del Gruppo Lufthansa attraverso gli hub di Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna e Bruxelles”.