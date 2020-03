Sncf, da domani stop al Tgv Milano-Parigi

17:21

Come conseguenza delle misure per il contenimento del covid-19 disposte dalle Autorità italiane e francesi, Sncf ha deciso di sospendere il Tgv Milano-Parigi a partire da domani, 18 marzo. Fino a nuove disposizioni, la società ferroviaria non effettuerà più collegamenti sulla linea.

Sncf aveva già provveduto a rimodulare l'offerta a partire dal 9 marzo, in seguito alle misure restrittive varate dal Governo italiano.



Rimborsi

I viaggiatori che sono già in possesso di un titolo di viaggio fino al 30 aprile potranno procedere alla richiesta di rimborso, tramite i canali di acquisto online entro l’orario di partenza del treno indicato sul biglietto acquistato oppure effettuando richiesta entro 60 giorni successivi alla data di partenza della corsa tramite il sito.



Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul portale e sulla pagina Twitter del vettore ferroviario.