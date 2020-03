Aegean, ricavi e passeggeri in crescita nel 2019

09:03

Ricavi consolidati in crescita del 10%, traffico passeggeri in aumento del 7%. Si è chiuso con il segno più il 2019 Aegean. La compagnia aerea ha alzato il velo sui risultati finanziari, che vedono i ricavi consolidati a quota 1.308,8 miliardi di euro e i passeggeri trasportati (da Aegean e Olympic Air) toccare i 15 milioni.

Gli utili al netto delle imposte sono aumentati del 15%, attestandosi a 78,4 miliardi di euro.



L’Ebitda ha raggiunto i 269,4 milioni di euro, mentre la disponibilità liquida ed equivalenti hanno raggiunto i 516,9 milioni di euro.



“L’andamento del 2019 dimostra quanto siamo maturati nella gestione delle operazioni e il crescente successo degli sforzi che abbiamo intrapreso per prolungare la durata della stagione - Dimitris Gerogiannis, ceo di Aegean -. È la prima volta che riusciamo a ottenere risultati positivi anche nell’ultimo trimestre dell’anno, un periodo solitamente poco profittevole. Il successo del 2019 costituisce un importante contributo per una solida base di partenza e per la disponibilità di maggiori risorse in termini organizzativi e finanziari”.

“Il nostro business – continua il ceo - sarà messo alla prova dagli effetti senza precedenti del virus sul settore aereo e turistico a livello globale. Crediamo nella forza della nostra organizzazione, nel nostro straordinario staff e nella nostra resilienza e capacità di adattamento in tempo di crisi. In questo caso particolare, anche le misure e le azioni intraprese dalla classe politica saranno cruciali per mitigare gli effetti della crisi".