Aegean, stop fino a fine aprile per la maggior parte dei voli

17:25

Aegean mette in campo ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da coronavirus. Nei prossimi giorni e fino alla fine di aprile la maggior parte dei voli del network internazionale sarà gradualmente interrotta, mentre la frequenza dei voli nazionali sarà significativamente ridotta. In questo momento sarà garantito un servizio minimo verso le principali destinazioni europee e tutte le destinazioni nazionali.

In collaborazione con le autorità greche, Aegean ha operato ed è in grado di operare, se necessario, voli di rientro da destinazioni che sono state cancellate.



Per quanto riguarda la politica di modifica dei biglietti, la compagnia applica zero penali per i passeggeri che desiderano prenotare in altre date. Inoltre, ai passeggeri i cui voli sono stati cancellati e che non vogliono prenotare immediatamente, Aegean fornirà un voucher di un valore pari al biglietto originale. Il voucher potrà essere utilizzato su qualsiasi rotta di Aegean e di Olympic Air entro un anno dalla data di emissione. Questa nuova flessibilità consente ai viaggiatori di mantenere aperte le varie opzioni e selezionare un’altra meta a propria scelta.



La procedura di registrazione al sito web per ottenere il voucher sarà operativa entro il 19 marzo. Non sarà quindi necessario contattare il call center per effettuare una nuova prenotazione o per registrarsi per il voucher, che sarà reso disponibile solo online.

