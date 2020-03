Aniasa: “Noleggio e car sharing non si fermano”

14:08

Le attività di autonoleggio e car sharing non si fermano. Lo precisa in una nota l’Aniasa, l’associazione di Confindustria che raggruppa le aziende del settore.

Nel decreto sullo stop alle attività produttive non necessarie il comparto non viene indicato esplicitamente in quanto già autorizzato dal precedente provvedimento firmato dal Presidente Conte.



“In questa fase di emergenza – spiega Aniasa in una nota -, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione dell’epidemia, le aziende del settore continuano quindi a offrire i propri servizi per assicurare la mobilità di quanti necessitano, in queste fasi critiche, di spostarsi per improrogabili motivi di lavoro”.



Le imprese hanno rafforzato ulteriormente le procedure che garantiscono l’igienizzazione dell’abitacolo tra un noleggio e l’altro.