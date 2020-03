Klm, al via un operativo estivo molto ridotto

14:45

Klm si prepara a dare il via all’orario estivo, anche se con collegamenti notevolmente ridotti. Dal 29 marzo e fino al 3 maggio, la compagnia prevede di volare verso 25 destinazioni intercontinentali e 32 europee operando circa il 10 per cento del normale numero di voli.

I voli intecontinentali

Il network intercontinentale sarà operato esclusivamente da Boeing 777 e 787, mentre i Boeing 747 verranno presto ritirati dalla flotta. Dal 29 marzo al 3 maggio, salvo successive modifiche, i collegamenti garantiti saranno quelli verso New York con 7 frequenze settimanali; Atlanta, Los Angeles, Calgary, Toronto, Città del Messico, Lima, Dubai, Johannesburg, Hong Kong, Seoul, Pechino, Shanghai, Singapore e Taipei con tre frequenze settimanali; Tokyo, Chicago, Panama, Curacao, San Paolo, Abu Dhabi/Muscat, Nairobi, Delhi, Bangkok e Osaka, con due frequenze settimanali.

In totale, i voli settimanali intercontinentali saranno 69.



Le tratte europee

Per quanto riguarda l’Europa, la rete è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli europei si colleghi alla rete intercontinentale.

Ogni giorno, dal 28 marzo al 3 maggio, da Schiphol partiranno collegamenti per Ginevra, Vienna, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Lione, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco, Stoccarda, Berlino, Stoccolma, Billund, Copenaghen, Göteborg, Oslo, Lisbona, Aberdeen, Birmingham, Bristol, Dublino, Edimburgo, Glasgow, Leeds Bradford, London City, Londra Heathrow, Manchester, Newcastle.

Roma (dal 4 aprile), Madrid e Barcellona attualmente hanno restrizioni di viaggio molto rigide e solo in una fase successiva sarà valutato se e quando questi voli potranno essere effettuati.