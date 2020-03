08:32

Numeri enormi, mai visti prima, che le compagnie aeree dovranno fronteggiare in questa fase di crisi. Si parla infatti di 48mila 200 voli e 10,2 milioni di posti aerei, che potrebbero essere tagliati dopo la decisione delll'Unione europea si di chiudere le frontiere esterne per 30 giorni.

I numeri

Questo il dato eclatante emerso da una ricerca di ForwardKeys riportata da Breakingtravelnews. Olivier Ponti, vicepresidente della società di analisi, ha commentato: “Al momento, non è chiaro esattamente quale percentuale dei 48mila 200 voli tra l'Ue e i cosiddetti ‘ paesi terzi’ verrà cancellata, poiché le linee guida dell’Ue prevedono che un servizio di base deva essere mantenuto per i viaggi essenziali e spetta a ciascun Stato membro decidere in che misura muoversi. Tuttavia, è inevitabile che questa decisione avrà un impatto fortemente negativo sulla connettività aerea”.



Le compagnie più colpite

La compagnia aerea che potrebbe risentire maggiormente delle nuove restrizioni dopo la chiusura dei confini dell’Unione europea è Air France. Seguono nell’ordine Lufthansa, Emirates, Klm, Wizz Air, Qatar Airways, Ryanair, Turkish Airlines, Delta e Aeroflot.

In termini di Paesi, le nazioni dell'Ue che stanno per perdere il maggior numero di voli sono quelle più grandi.



I Paesi coinvolti

La Francia è la più colpita, con una potenziale perdita di oltre due milioni di posti volo. Seguono, in ordine decrescente, la Germania, che rischia di perdere poco meno di due milioni di posti volo e poi i Paesi Bassi e la Spagna, ciascuno con circa un milione di posti volo verso paesi extra Ue.



Cina e Usa

Ponti ha aggiunto: “La capacità aerea da e verso la Cina è diminuita di un quinto rispetto a prima dell'epidemia da coronavirus. Con l'imposizione di un divieto di viaggiare negli Stati Uniti dai paesi Schengen introdotto il 13 marzo e da Regno Unito e in Irlanda varato lunedì 16, quasi nessuno può recarsi negli Stati Uniti dall'Europa. Ora, con le ultime restrizioni ai viaggi, questa volta predisposte dall'Ue, stiamo assistendo a una riduzione dei viaggi aerei e della connettività tra le diverse regioni del mondo senza precedenti”.