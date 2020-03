All Nippon Airways, sospese nuove rotte fino al 24 aprile

08:00

In seguito all’evoluzione dell’emergenza coronavirus, All Nippon Airways si appresta a ridurre ulteriormente l’operativo internazionale. Secondo quanto comunicato attraverso una nota dal vettore, dal 29 marzo al 24 aprile 2020 subiranno modifiche un totale di 3.295 voli che operano su 64 diverse rotte.

Per quel che riguarda l’Europa, la compagnia aerea giapponese ha temporaneamente sospeso i collegamenti da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles, Parigi e Vladivostok per Tokyo.



Continueranno, invece, a operare tre volte alla settimana i collegamenti da Londra e Francoforte per Tokyo Haneda.